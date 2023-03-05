رجل الأعمال حسان عرباوي وشقيقيه أمام القضاء مجددا

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، محاكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع “غلوبال” للسيارات حسان عرباوي. وشقيقه كل من المتهم الموقوف بسجن الحراش “يوسف عرباوي”. و”لزهر عرباوي” الموقوف بسجن باتنة. بالاضافة الى أفراد العائلة المتهمين الغير موقوفين ويتعلق الامر زوجة عرباوي حسان وصهره. وجاء تأجيل القضية إلى تاريخ 12 مارس المقبل بطلب من هيئة الدفاع.

كما يتابع الاخوة عرباوي وأفراد عائلته، بتهم فساد تتعلق بإخفاء عائدات ناتجة عن جرائم الفساد والمحجوزة. من طرف القضاء والتصرف فيها. إلى جانب تبييض الأموال، واختلاس أموال وممتلكات القطاع الخاص، واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المعني، ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

بحيث تم برمجة القضية أمام هيئة المجلس، بعد استئناف الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية، والتي ادانت المتهمين السالفي الذكر بأحكام متفاوتة تراوحت بين

ال10سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين والبراءة.

كما شمل الحكم مصادرة جميع العقارات والممتلكات والحسابات البنكية والعائدات غير المشروعة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق. ولو انتقلت الى أصول الفروع المحكوم عليهم مع مصادرة المبلغ المالي المزور والمقدر بـ 800 دولار.

كما ألزمت المحكمة الأشخاص المعنوية بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دج غرامة مالية نافذة. و قبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية والزام عائلة العرباوي بدفع تعويض قدره 10 ملايير دج و بين 100 ألف دينار. ومليوني دينار لبقية المتهمين.

وقد مثل حسان العرباوي ومن معه أمام قاضي القطب الجزائي. في أعقاب التصرّف في الأموال والممتلكات الناتجة عن جرائم فساد، طالت مجمع “ڨلوبال ڨروب” للسيارات، والتي كانت محل مصادرة بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية خدمة لمصالحهم الخاصة.