رجل الأعمال صحراوي عبد المالك أمام القضاء قريبا

سيحيل قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. ملف قضية جديدة متابع بها رجل الاعمال الموقوف عبد المالك صحراوي. رفقة الامين العام السابق لوزارة الموارد المائية رحيال مصطفى. المتابعين في ملف فساد جديد يتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و إخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.

وفي تفاصيل بحوزة النهار فان قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الاقتصادي و المالي قد استمع الى جميع المتهمين في الموضوع. على ان يتم احالة الملف و برمجته على قسم الجدولة للمحاكمة لذات الجهة القضائية في الايام المقبلة.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.

و الجدير بالذكر سبق و ان ادين المتهمين عبد المالك صحراوي و رحيال مصطفى بعقوبات سالبة للحرية.