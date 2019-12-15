رجل الأعمال عشايبو أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=741665
-
انطلقت، صبيحة اليوم الأحد، عملية التسجيلات الخاصة بالحج لموسين اثنين.
وتخص تسجيلات الحج هذه المرة، موسمين إثنين، 1441 ه -2020 م و1442 ه-2021م.
وسيتمكن المواطنون الراغبون في…
-
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من أمطار غزيرة تتعدى 50 ملم.
وذكرت المصلحة، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل عنابة، جيجل، سكيكدة، ميلة، سطيف، قسنطينة.
وأفاد…
-
سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، صبيحة اليوم الأحد، هزة أرضية ثانية، في ولاية المدية.
وبلغت شدة الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدية، 4.2 درجات على…
التعليقات (0)