رجل الأعمال “محمد بايري” أمام محكمة سيدي امحمد في قضية تمويل الحملة الانتخابية

ويتابع رجل الأعمال محمد بايري، مع كل من رجل الأعمال المحبوس علي حداد، ومدير المجمع الصناعي «معزوز» أحمد معزوز، في قضية تمويل الحملة الإنتخابية.

وفي ذات السياق، يمثل اليوم الخميس، كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي، أمام محكمة سيدي امحمد، في قضية رجل الأعمال “محمد بايري” صاحب مجمع IVAL.

كما سيمثل نجل الوزير الأول الأسبق سلال ومتابع في قضية “محمد بايري”، إضافة الى الوالية السابقة نورية يمينة زرهوني، المتابعة هي الأخرى في قضية رجل الأعمال “محمد بايري” .