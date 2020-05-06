رجل الأعمال والملياردير الروسي “دميتري بوسوف” يضع حدا لحياته

وضع، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال الروسي الملياردير، دميتري بوسوف، حدا لحياته.

نقلت، وكالة سبوتنيك، خبر إقدام الملياردير الروسي الذي دخل ضمن قائمة “فوربس” لأغنى أغنياء روسيا، على الانتحار بإطلاق رصاصة في رأسه.

وأفادت الوكالة عن لجنة التحقيق الروسية أن أقارب بوسوف وجدوه ميتا فجر اليوم الأربعاء في منزله الريفي بالقرب من موسكو وهو مصاب بعيار ناري في الرأس، وكان بجانبه مسدس من نوع Glock 19 gen 4.

وحسب مجلة “فوربس”، فقد شغل الرجل البالغ 52 عاما من العمر، المرتبة الـ86 في قائمة أغنى أغنياء روسيا في العام 2020، بثورة قدرتها المجلة بـ1.1 مليار دولار.