رجل بريطاني يتعرض لهجوم شرس من قبل فرس النهر

تعرض رجل إنجليزي في الستينيات من عمره لهجوم من فرس النهر في زامبيا. حيث قرر المشاركة في جمع التبرعات للمستشفى الذي يعالج فيه.

في جوان الماضي، أثناء مشاركته في رحلة سفاري في زامبيا. وجد هذا الرجل البريطاني البالغ من العمر 63 عامًا نفسه يتعرض لهجوم عنيف من فرس النهر.

والآن، وهو بصحة جيدة، قرر رولاند شيري أن يروي قصته لصحيفة سكاي نيوز الإنجليزية. وقناة بي بي سي يوم الخميس 26 سبتمبر.

وكان رولاند يبحر بسلام مع زوجته شيرلي على متن زورق، حسبما ذكرت سكاي نيوز. عندما شعر رولاند شيري فجأة بأنه يحمله حيوان كبير. في هذه اللحظة، لا يعرف الرجل الستيني ذلك بعد، لكنه “يمضغه” فرس النهر للتو.

“جاء فرس النهر وأمسك بي من الأسفل وأخذني إلى قاع النهر، قبل أن يسمح لي بالذهاب مرة أخرى. ربما سأموت هنا”.

لكن كل شيء على ما يرام وينتهي بشكل جيد لأنه، لحسن الحظ، أطلق فرس النهر سراح الرجل.

وأصيب رولاند شيري في الكتفين والبطن والساق، وكاد أن يفقد حياته. بعد شفائه، أرسل واجبه إلى فريق مقدمي الرعاية في مستشفى Mtendere Mission Hospital في زامبيا. السبب الذي جعل الرجل يقرر الاستثمار وجمع الأموال للتأسيس. طريقة رائعة لشكر أولئك الذين أنقذوا حياته.