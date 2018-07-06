 رجل تقي يبحث عن زوجة لتديّنه والتزامه ترتقي

محمد من مدينة وهران، تاجر المواد الغذائية، يبلغ من العمر 41 سنة، يملك مسكنا خاصا، مطلق من دون أولاد،طيب وأمين.

متدين وتقي يخشى الله، يناشد ابنة عائلة طيبة الأعراق، ليتخذها زوجة بما يرضي الله والرسول، سنها لا يتجاوز 38 عاما.

لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بطفلة، على الأكثر، يفضل أن تكون موظفة في سلك التعليم وإلا ماكثة في البيت.

جميلة المظهر والجوهر، طويلة القامة مسؤولة ومتفهمة.

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الرقم السّرّي : 300

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