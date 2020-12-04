رجل خارج الديار لكل امرأة تسعى للاستقرار

هدفه الأسمى أن تكون له زوجة مسلمة يستأنس لها ويكون لها وبها ماضيا في رحاب الحلال وتحت لواء الإسلام، قصدنا عن طريق صديق له مهد له السبل وشرح له طريقة عمل مركز الأثير.

عول أن تكون شريكة حياته جزائرية أصيلة، إنه رجل ذو أصول فرنسية إعتنق الإسلام ولامس بحسه عظمة هدا الدين، ومن خلال محاكاته لصديقه الجزائري أبى إلا أن تكون زيجته تحت لواء الإسلام جزائرية عرقا ودما.

إنه صاحب عرضنا لهذا الأسبوع الذي وعدناكن به مند أسابيع مضت تحت عنوان:لكل حواء مهتمة

رجل في العقد السادس من العمر، يحيا وحيدا في بلده بعد أن ضاقت به الدنيا بما رحبت بعدما ضاق حلاوة الإيمان.

يريد أن تكون له زوجة صادقة صالحة تعينه على الطاعات والعبادات، يريدها عزباء، أو مطلقة أو أرملة من دون أولاد، مثقفة وذات مستوى تقبل العيش معه في ذ ديار الغربة.

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