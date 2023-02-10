رجل خمسيني يريد أن يجتمع بإنسانة تقية

الرقم السري :

138031

خمسيني من ميلة يناشد زوجة أصيلة

رجل من ولاية ميلة، يبلغ من العمر 50 سنة، متزوج وأب لأولادهم أغلى وأعز ما لديه، يملك سكن خاص. اتصل بنا يطلب الحلال، قصده شريف يحلم بـ زوجة تكمل إلى جانبه المشوار. يعد أن يكون لها محبا وصادقا وزوجا عادلا على سنة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

يريد صاحب إعلاننا أن يجتمع بإنسانة تقية، تؤمن بمبدأ التعدد، تمنحه يدها ليمضيا في عالم من الهناء والراحة. أكثر ما يهمه أن تكون صاحبة النصيب ذات مستوى جامعي، سنها لا يتجاوز 35 سنة. لا يهمه ان كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ويقبلها حتى لو كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

138032

إبن الغرب سيغدق عليك بالسكينة والأمان وفيض من الحب والحنان

رجل أخر يتمنى التعدد على سنة الله ورسوله، هو من غرب البلاد، يبلغ من العمر 39 سنة، متزوج وأب لأبناء. عامل مستقر وأموره المادية ميسورة والحمد لله، كما يربو صاحب إعلاننا الثاني في هذا المنبر. لأن يجمعه القدر بزوجة ثانية ويعد أن يضمن لها سكنا خاصا وحياة كريمة.

منتهى أمله صاحب إعلاننا هذا أن يجمعه الله القدير بامرأة تنافسه على الطاعة لكسب الأجر والثواب. تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 38 سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

138033

عرض خاص لشهم أصيل يحقق لك الأحلام

إلى شرق البلاد حلقنا هذه المرة، وننقل للمهتمات رغبة رجل شهم يرد الارتباط، هو في الخمسينات من عمره. أصيل محترم وجاد، متقاعد من مؤسسة عمومية، متزوج يريد التعدد، لديه أولاد ويعيش حياة مستقرة والحمد لله.

يتمنى صاحب الإعلان وبموافقة زوجته الأولى أن يرتبط بزوجة ثانية تكون أيضا فرحته. يفضلها من إحدى ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، سنّها أقل من 45 سنة. شرطه أن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والاحترام.

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