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رجل دين مسيحي فلسطيني يقصف: زمن المطبعين والكيان الصهيوني سيكون قصيرا

بقلم النهار أونلاين
رجل دين مسيحي فلسطيني يقصف: زمن المطبعين والكيان الصهيوني سيكون قصيرا
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خاطب رجل دين مسيحي فلسطيني المطبعين العرب، حيث وعدهم ان الكيان الصهيوني سيرحل من الاراضي الفلسطينية.

وفي فيديو لهذا الأخير وجه رسالة الى المطبعين العرب قائلا: ” يا حكام العرب المتهافتون على التطبيع.. اسمعوا.. سلمنا أجدادكم المسلمين الشرفاء مفاتيح القدس، لكن أنتم لمن سلمتموها”.

وأضاف ذات المتحدث: ” نحن سلمنا مفاتيح القدس لأمير المؤمنين الطاهرة وأنتم سلمتموها لأيدي الصهاينة الملطخة بالدماء”

وتابع:” أنتم يا حكام العرب المتخاذلين طمستم آية الإسراء الشريفة بالتطبيع، ونحن  الفلسطينيون لم نسلم من أيديكم ولا من لسانكم ولا من أخلاقكم لأنكم تنعتون المقاومين بالإرهابيين”.

وختم:  أنتم بتطبيعكم تؤجلون فرحتنا وعودتنا وتحريرنا، وزمن المطبعين وإسرائيل سيكون قصيرا”

رابط دائم : https://nhar.tv/mqflj
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