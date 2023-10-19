رجل دين مسيحي فلسطيني يقصف: زمن المطبعين والكيان الصهيوني سيكون قصيرا

خاطب رجل دين مسيحي فلسطيني المطبعين العرب، حيث وعدهم ان الكيان الصهيوني سيرحل من الاراضي الفلسطينية.

وفي فيديو لهذا الأخير وجه رسالة الى المطبعين العرب قائلا: ” يا حكام العرب المتهافتون على التطبيع.. اسمعوا.. سلمنا أجدادكم المسلمين الشرفاء مفاتيح القدس، لكن أنتم لمن سلمتموها”.

وأضاف ذات المتحدث: ” نحن سلمنا مفاتيح القدس لأمير المؤمنين الطاهرة وأنتم سلمتموها لأيدي الصهاينة الملطخة بالدماء”

وتابع:” أنتم يا حكام العرب المتخاذلين طمستم آية الإسراء الشريفة بالتطبيع، ونحن الفلسطينيون لم نسلم من أيديكم ولا من لسانكم ولا من أخلاقكم لأنكم تنعتون المقاومين بالإرهابيين”.

وختم: أنتم بتطبيعكم تؤجلون فرحتنا وعودتنا وتحريرنا، وزمن المطبعين وإسرائيل سيكون قصيرا”