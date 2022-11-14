رجل ذو مبادئ وقلب كبير يناشد صاحبة النصيب

الرقم السري :

137091

فرصة من ذهب لكل ماكثة بالبيت.. فمن تقبل هذا العرض

رجل من ولاية البليدة، متزوج ولديه أبناء، مضى من عمره 60 عام، يمارس مهنة التجارة، ومرتاح ماديا. هو رجل ذو مبادئ وقلب كبير توسم في منبرنا كل الخير، كما يناشد في القريب أن يجد صاحبة النصيب.

يقول صاحب الطلب من جهته أنه مستعد لأن يوفق بين أسرتين، وأن يوفر مسكنا مستقل. لتكون كل واحدة ف بيتها كالأميرة على عرشها، فهل من إنسانة طيبة تقبل عرضا في الحلال. لا يشترط فيها ابن البليدة فيها سوى الأخلاق والتفهم، امرأة تكون من إحدى ولايات الوسط. سنها أقل من 50 سنة، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة، ويفضلها ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

137092

من تقبل أن تتربع على عرش قلبه.. وتنال السعادة بجانبه

شاب من إحدى ولايات الوسط، يبلغ من العمر 37 سنة، متزوج أب لولد، موظف مستقر لديه مسكن خاص. اتصل بنا وأبدى رغبته الكبيرة في التوفيق بإذن الله، والتعدد على سنه الله ورسوله الكريم، مبدؤه الحلال. ليعفّ نفسه ويجد الهناء برفقة امرأة صادقة متدينة وذات أخلاق، سنها لا يتعدى 35 سنة. يقبلها أرملة أو مطلقة ولديها ولدين على الأكثر، كما يفضلها من العاصمة وضواحيها. ولا مانع لديه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

137093

الالتزام وحسن الأخلاق أكثر ما يناشد صاحب هذا العرض

شاب آخر في مقتبل العمر، يبلغ من العمر 35 سنة، متزوج ولديه أولاد، صاحب ورشة نجارة هي مصدر رزقه. محترم ومسؤول، وفي غاية الوقار، يتمنى أن تكون له زوجة ثانية على سنة الله ورسوله. علما أن وضعه المادي مرتاح جدا، يملك مسكنين حتى يتسنى لكل واحدة أن تجد راحتها فيه.

صاحب هذا العرض يتمنى أن يلاقيه القدر بامرأة متفهمة، ذات أخلاق فاضلة وتقدر الحياة الزوجية. لا يهم من أي ولاية تكون، مستعد لأن يسترها مهما كان وضعها الاجتماعي. فقط يريدها ماكثة بالبيت ومقبولة الشكل، وسنها لا يتعدى 35 سنة.

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