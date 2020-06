رجل سجن 37 عاما بـ”الخطأ” مرشح للفوز بلقب “أمريكا غوت تالنت”

بات الأمريكي آرتشي وليامز الذي سجن بالخطأ لمدة 37 عاما، المرشح الأبرز للفوز بلقب “أميركا غوت تالنت” للمواهب، بعدما فاجأ بآدائه المبهر لجنة التحكيم في الموسم الجديد.

واتهم وليامز باغتصاب وطعن امرأة تبلغ من العمر 30 سنة عام 1982، بالرغم من أن بصماته لم تجدها السلطات على مسرح الجريمة.

ورغم شهادة 3 أشخاص حينها بأن وليامز كان في منزله وقت وقوع الجريمة، إلا أن السلطات حكمت عليه بالسجن مدى الحياة من دون إطلاق سراح مشروط.

وبعد عشرات السنوات، قررت منظمة تدافع عن الأبرياء المسجونين، مراجعة قضية وليامز والدفاع عنه، لتنجح في تبرئته شهر مارس 2019، مع إسقاط جميع التهم عنه.

وفي السنوات الـ 37 التي قضاها وليامز في السجن، تابع برنامج المواهب الأمريكي وطوّر صوته ليبهر لجنة الحكام بقصته ثم بأغنيته التي وقف لتحيته عليها الحكام.

وبعد أن غنى وليامز أغنية “ Don’t let the sun go down on me“، نشر صاحب الأغنية الأصلية، “السير إلتون جون”، مقطعا من الأغنية وقال على “تويتر”: “لقد أدمعت عيناي”.

هذا وتوقع الحكام أن يكون وليامز أحد أبرز المرشحين لتحقيق لقب المسابقة، والتي تمنح الفائز مبلغا ماديا ضخما وعقدا لتقديم موهبته في المكان المخصص لها.