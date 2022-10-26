الرقم السري :

138557

رجل طيب يريدها نقية القلب

أنا رجل طيب لم يظل الطريق، حيث أنني مافتئت أن أنهيت رحلة زواجي مع إمرأة لم يكتب الله لنا الإستمرار معا. حتى وجدت لي متنفسا آخر. أضمن من خلاله العثور على شريكة متفهمة وقادرة على علاج قلبي المكلوم من فرط صدمة الطلاق.

أنا رجل من ولاية الأغواط، عامل مستقر في مؤسسة عمومية بالعاصمة، أبلغ من العمر32سنة، مطلق وأب لبنت في رعاية أمها. لدي سكن خاص وكل الظروف سانحة لي حتى أعيد تجربة الزواج من جديد. مع إمرأة متفهمة ومحترمة تقدر الرجل وتستقر إلى جانبه.

لا أبحث سوى عن الجدية مع شابة لا يتجاوز عمرها30سنة، شرطي الوحيد أن تكون عزباء. من ولايات:البيض، تيارت، الأغواط. ولا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138558

عيشي التفاؤل مع مطلق من جيجل

أعتبر نفسي محظوظا لأنني إتطلعت على إعلانات الزوةاج بموقع النهار أونلاين. فوجدت ما يليق بي وعولت لأن يكون النهار سبيلي في العثور على زوجة صالحة. فشكرا لمن هن في هذا المنبر تعملن على إرساء دعائم الحلال وربط حبال الوصال في الحلال.

أنا كمال من جيجل، أبلغ من العمر45سنة، مطلق وأب لأبناء في رعاية الزوجة، موظف مستقر ولدي سكن خاص. أريد أن اعيد فرصة الزواج من إمرأة صالحة، تقية نقية من إحدى مدن الشرق الجزائري. سنها ما بين 30و40سنة، شرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت، ولها وعد مني أنها ستحيا معززة مكرمة. إمتثالا لوصة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم”وعاشروهن بالمعروف”.

الرقم السري :

138559

زوجة تخاف الله هذا كل ما أتمناه

بعد تمعني في قراءة الإعلانات التي تنشر يوميا على موقع النهار وتحديدا في صفحة”أدم وحواء”. قلت في قرارة نفسي لما لا أكون أحد المعلنين، فشروطي بسيطة ومقبولة ولا مناص لي إلا أن ابوح بما أريده. ومن المؤكد أنه سيكون لطلبي بإذنه تعالى استجابة.

أنا سيد أحمد من وهران، أبلغ من العمر50سنة، مطلق بولدين في رعاية الزوجة، وأنا موظف مستقر في مؤسسة نظامية. كما لدي سكن خاص ولا ينقصني شيء سوى زوجة صالحة محبة تخاف الله في .

أحب أن يكون حسن الخلق أكثر ما يميز رفيقة دربي، ولا أود لسنها أن يتجاوز 48سنة. أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، كما لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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