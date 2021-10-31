رجل في السبعين يكفل لك حياة النعيم

لا يمكن لأي شخص. أن ينكر ما في التعدد من فوائد في مجتمعنا المسلم. فهو ستر للمرأة أيا كان وضعها. كما هو أيضا بركة. في حياة الرجل الذي يأخذ بزمام الأمور ويطبق سيرة السلف الصالح ورسولنا الكريم. وهذا بالتحديد ما جعلني ابحث عن ضالتي في امرأة صالحة. أتمنى أن تعي المسؤولية. ومن ناحية أخرى أمنحها إسمي وأيضا مالي كما أحيا معها الحياة الهنيئة.

لم أطل التفكير، فتقدمت نحو مركز الأثير حاملا ملفي ووثائقي لأبدي حسن نيتي وخالص قدرتي على ما أنا مقدم عليه. والحمد لله وجدت من الترحيب وحسن الاستقبال ما جعلني أحيي من هذا المنبر كل العاملات والعاملين في هذا المركز الذي يلمّ الشمل ويحيي الأمل.

أنا رجل من إحدى ولايات الشرق الجزائري، مقيم ومستقر بالعاصمة، أبلغ من العمر 70عاما، وأنا والحمد لله رجل ميسور ولي منحة تقاعد محترمة تكفل لي العيش الكريم في ظل الحلال.

أبتغي تطبيق مبدأ التعدد مع امرأة جادة ومسؤولة، لا تهمني حالتها الاجتماعية وأقبلها بأولادها وليس لي مانع أن أغدق عليها بالحب والراحة، لا اشترط في رفيقة العمر سوى أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، لا أهتم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت لأنني أنا من سيحمل مسؤوليتها على عاتقي، فقط ما أطلبه الجدية وروح المسؤولية.

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