الرقم السري :

138116

من تستجيب لشاوي أصيل سيمنحك الحب الكبير

شاب من ولاية باتنة، رجل أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 39 سنة، يمارس مهنة التجارة ولديه سكن خاص. قصدنا ليفتح الباب ويدخل بإذن الله القفص الذهبي. يريد أن يعانق الراحة التي ينعم بها بالظفر بزوجة صالحة تكون له خير متاع في الحياة الدنيا.

هو ذو نية طيبة في إكمال نصف الدين، يبحث عن شابة صالحة تكون له قرة عين. شابة ذات أخلاق تكون من ولاية باتنة، وما جاورها، سنها لا يتجاوز 35 سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت. لا يهمه إن كانت عزباء، أرملة أو مطلق بدون أولاد.

الرقم السري :

138117

وهراني طيب سيكون لك نعم الزوج

ثاني محطة لنا في هذه الرحاب لرجل من ولاية وهران، متزوج أب لأولاد. قصد الحلال ويتمنى التعدد على سنة خير الأنام، ابن وهران يبلغ من العمر 43 عام. كما يشغل منصب مهندس في مؤسسة عمومية، وبإمكانه أن يوفر مسكن خاص.

يتمنى في القريب لأن يعثر على زوجة صالحة يمضي معها في رحاب الحلال وعلى أسس العدل والمساواة. زوجة حنون يعد أن يقدرها ويعتزّ بها، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 40 سنة. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد ترافقه المشوار وتعمر له الدار.

الرقم السري :

138118

رجل في غاية الوقار يعد أن ينصبك سيدة الدار

من جنوبنا الجميل، رجل أصيل اتصل بنا وهو لا ينوي إلا الخير. صاحب آخر محطة في ركننا يبلغ من العمر 48 سنة، بشوش وحيوي، طيب بشهادة كل المحيطين به. متزوج وأب لطفلين، يدير أعمالا خاصة ومرتاح ماديا، يريد أن تكون له أسرة ثانية. يكون لها من الحقوق نفس ما لأسرته الأولى. يعد من تقبل أن تخوض معه هذه التجربة الجميلة أنها ستعيش المسرات بكل معانيها، فهو رجل تقي يخاف الله.

يبحث من تقبل بعرضه، شابة محترمة تكون له زوجة ثانية. يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري وخاصة تلمسان وهذا لأن جل مشاريعه في غرب البلاد، سنها أقل من 45 سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون ماكثة في البيت، يضمن لها بإذن الله العيش الكريم.

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