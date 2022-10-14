الرقم السري :

138535

رجل قصده شريف سيهتم بك ويلفك بالأمان والراحة

رجل من ولاية ميلة معه ستكون إنطلاقتنا، يبلغ من العمر 50 سنة، متزوج وأب لأولاد هم قرة عينه. رجل ذو مبادئ وخصال وهو لا يربو سوى لراحة البال، يملك سكن خاص، اتصل بنا يطلب الحلال. قد اتضح جليا أن قصده شريف فهو يحلم بزوجة تكمل إلى جانبه المشوار، يعد أن يكون لها وفيا معترفا بالجميل.

يريد صاحب إعلاننا أن يرتبط بإنسانة تقية، تؤمن مثله بمبدأ التعدد، تمنحه الود والسكينة كما تكون له زوجة رصينة. أكثر ما يهمه صاحب إعلاننا هذا أن تكون صاحبة النصيب ذات مستوى جامعي، سنها لا يتجاوز 35 سنة. لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، يقبلها حتى لو كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

138536

ميسور الحال سيضمن لك راحة البال ويحقق لك الآمال

رجل آخر يتمنى التعدد على سنة الله ورسوله من خلال منبرنا هذا، هو من غرب البلاد. يبلغ من العمر 39 سنة، متزوج وأب لأبناء، عامل مستقر وأموره المادية مرتاحة. يحلم بزوجة ثانية يعدها لأن يضمن لها سكنا خاصا وحياة كريمة لا تشوبها شائبة مبنية على أسس المودة والرحمة.

أمله صاحب إعلاننا أن يلاقيه الله بامرأة تنافسه على الطاعة لكسب الأجر والثواب. كما تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 38 سنة، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

138537

شهم محب سيغدق عليك بالمودة والحبّ

إلى شرق البلاد لنعرض على المهتمات إعلان رجل في الخمسينات من عمره، أصيل محترم وجاد. متقاعد من مؤسسة عمومية، متزوج يريد التعدد، لديه أولاد، كما يعيش حياة مستقرة والحمد لله.

صاحب إعلاننا الأخير وبموافقة زوجته لأن يرتبط بزوجة ثانية تكون أيضا حليلته وفق ما تقتضيه الشريعة والسنة. كما يفضلها لأن تكون من إحدى ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، سنّها أقل من 45 سنة. شرطه لأن تكون بالتعدد قابلة كما تكون ماكثة في البيت. مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والاحترام.

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الرقم السري :

138518

إبن الجنوب الكبير يعدك بالحب والتقدير

رجل من جنوبنا الكبير أبى إلا أن يشاركنا رغبته الملحة في العثور على فتاة أحلامه. التي يرد أن يحيا معها وإلى جانبها السعادة. سعيد شاب في الـ 30 من عمره، أعزب، موظف مستقر ولديه سكن خاص، شاب مقتدر يخاف الله، طيب القلب والسمعة.

يريد سعيد من خلال هذه المحطة أن يكون له نصيب مع إنسانة مثقفة، من ولايات الغرب أو الجنوب. شرطه أن تكون عزباء، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. سنها من 25إلى30سنة، يردها إنسانة تقية مثله، مطيعة وجميلة الروح قبل الأخلاق ليبني معها مستقبلا زاهرا.

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