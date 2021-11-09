 رجل محبط منكسر يريد لخجله أن يندثر

رجل محبط

السلام عليكم أحس بأنني لم أحيا من عمري الكثير لأنني ضيعت أجمل سنوات عمري في الخوف لا أخفيك سيدتي أنني نشأت وسط أسرة كريمة عاملني فيها والداي بكل حب .

إلا أنني أتذكر جيدا أن كل من يراني كان يصفني بالأبكم لأنني قليل الكلام أو بالغبي لأنني ومنذ نعومة أظافري لا أرد الإساءة عن نفسي ولا أطالب بما أراه من حقي. لم أحيا كأترابي الحرية.

أيها الفاضل الكريم، الناس في الدنيا سواسية،كما أنهم لا يتميزون فيما بينهم إلا بالتقوى، كما أنّ مآل الناس واحد في هذه الحياة،

رجل محبط

وتوجُّسك حول طبعك وكلام الناس عنك والذي وصفوك بالبلادة والغباء، لقد كنت السبب الأول والأخير فيما تعانيه، حيث أن والداك وماشاء الله أمنا بك ومنحاك حسب ما نهلته منهم كل الحرية والتفتح، ولو رأوا أنك قاصر أو من النوع الذي يجلب المشاكل لما وثقوا فيك.

خسرت أخي لما لم تمنح نفسك فرصة أن يكون لك صديق يتقاسم معم الألم. أخطأت لما تركت أجمل سنوات عمرك تذهب سدى فلم تنل قسطك من اللعب واللهو مع أترابك، بتعذيبها. وحتى تخرج من هذه الحالة المتعبة التي باتت اليوم عقدة .ومن سبل البدء في الإندماج في المجتمع الذي يجب أن يكون بالنبة إليك رويدا رويدا أن:

تتعود على الصلاة في المسجد: فالصّلاة في المسجد تعطيك الشعور بالأمان،و تجعلك تتواصل مع الناس اجتماعيًا. ابدأ بالصفوف الخلفية، إن كنت تخاف.

وعليك من جهة أخرى بالنوم المبكر، فهذا الأخير يؤدي إلى ترميم كامل في خلايا الدماغ،مما يُحسِّنَ من تركيزك،

كذلك عليك بممارسة الرياضة، خاصة الرياضة الجماعية، فإنها تعطيك الثقة بنفسك وتزيد من إحساسك بالإنتماء لفريق لك مكانتك فيه.

ولما لا وإن كان بمقدورك الإنخراط في جمعيات وأفواج تشجع الحوار، إلى جانب حضور دورات تدريبية تعزز العمل الجماعي وسياسة الإفادة عن طريق التجربة الشخصية حتى تندمج في المجتمع وتكتشف أن هناك من أصحاب الأمراض والعقد .

أيضا لا بد أن تكون سبَّاقًا في بعض الأمور: زيارة المرضى في المستشفيات، مشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم ومناسباتهم فيما لا يخالف الدين، فنحن أخي نعيش في مجتمع طيب، مجتمع مسلم، مجتمع نرى فيه الكثير من علامات الخير، حتى وإن وجدت صعوبات، يمكن من خلال حياتنا العادية.

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