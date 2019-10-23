رجل يتحصن في متحف بجنوب فرنسا منذ الثامنة صباحا

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن هناك رجل واحد على الأقل يتحصن بالمتحف الأثري سان رافيال جنوب فرنسا منذ صبيحة اليوم.

وقالت الوكالة اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف نقوش لتهديدات على واجهة المركز الثقافي، متكوبة باللغة العربية.

وتضيف الوكالة، أن الرجل يتواجد في المتحف الأثري منذ الساعة الثامنة صباحا.

وأفادت الوكالة عن مصادر للشرطة، بأن شخصا أو شخصين اقتحموا المتحف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

حيث تم التنبيه لذلك من قبل عاملة للنظافة، التي اكتشفت النقوش على واجهة المتحف من الخارج.

وتقول الوكالة أن هذا الشخص أو الأشخاص يرفضون التواصل أو حتى الحوار مع أفراد الشرطة لحد الساعة.

في حين تشير الوكالة أن أعوان الشرطة لا يعرفون لحد الساعة هل هناك رهائن داخل المتحف ولا حتى إن كان الشخص مسلحا.