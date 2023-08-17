رجل يخبئ 14 ثعبانا حيّا داخل ملابسه لتهريبهم!

قام رجل، بإخفاء 14 ثعبانا حيا في ثيابه، بغية تهريبهم عبر الحدود الصينية، في واحدة من أغرب محاولات التهريب.

وتم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ.

وقام الرجل بحشو الثعابين في جيوبه، ولاحظ مسؤولو الجمارك على الجانب الصيني من الحدود، أن الرجل يبدو متوترا وتجنب الاتصال بالعين معهم.

وطلبوا فحص متعلقاته وانتهى بهم الأمر بالعثور على 14 ثعبانا ملفوفا في ملابسه. ووضعت الثعابين داخل حاويات بلاستيكية وسلمت للسلطات.

وكانت ثلاثة من الثعابين عبارة عن ثعابين ملكية، وهي من الأنواع الإفريقية المدرجة على أنها “شبه مهددة”. في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.