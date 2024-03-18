رجل يذبح زوجته قبل آذان المغرب في عين مليلة 

إهتزت ولاية عين مليلة سهرة أمس على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها أم لطفل ذبحها زوجها.

وحسب مصادر النهار اونلاين الجريمة وقعت قبل آذان المغرب اين أقدم رجل في الأربعينات على ذبح زوجته والبالغة من العمر 24 سنة وهي أم لرضيع يبلغ من العمر 3 أشهر.

وأضاف ذاتالمصدر أن أسباب الجريمة حسب ما هو متداول في المحيط مشاكل زوجة وتعنيف يومي من طرفه. تم ذبحها قبيل الافطار.

فيما لاتزال التحقيقات جارية من طرف المصالح الأمنية .