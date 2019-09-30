رجل يطعن طليقته ويدخلها العناية المركزة بالمدية

تعرضت سيدة ثلاثينية صباح اليوم الإثنين، لطعنات خنجر من نوع “كيتور”، من طرف طليقها، أمام الوكالة التجارية لإتصالات الجزائر بقصر البخاري، في المدية.

وكانت الضحية بصدد دفع فاتورة هاتفها، قادمة من بلدية بوغار، أين ترصدها طليقها وتسبب في جروح عميقة على مستوى رقبتها.

وكاد الزوج السابق للضحية أن ينهي حياتها، لولا تدخل عناصر أمن الجزائرية للاتصالات.

وتم نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى قصر البخاري، وهي الآن داخل مصلحة العناية المركزة.

وتم القبض على الجاني من طرف الشرطة، وحسب مصارد “النهار”، يعاني الزوج السابق للضحية هو الآخر من إصابة.

وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن، لكشف ملابسات الحادثة.