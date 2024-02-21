رجل يطلق النار على رأس زوجته السابقة ثم ينتحر أمام المحكمة

أصيبت امرأة ستينية مطلقة منذ سبع سنوات، بطلق ناري في الرأس على يد زوجها السابق، الثلاثاء، أمام محكمة مونبلييه. قبل جلسة عادية أمام قاضي شؤون الأسرة. ثم انتحر الرجل أمام العديد من الشهود المصدومين.

كان للزوجين السابقين موعد في الساعة 2:00 بعد الظهر من أجل “تصفية مصالحهم العقارية”. حسبما حدد المدعي العام في مونبلييه، فابريس بيلارجنت، خلال مؤتمر صحفي بعد ساعات قليلة من المأساة.

في ساحة المحكمة، أمام غرفة معادلة الضغط حيث يتم إجراء الفحوصات الأمنية. أطلق الرجل البالغ من العمر 72 عامًا النار “مرتين”: بالرصاصة الأولى. أصاب زوجته السابقة البالغة من العمر 66 عامًا بجروح قاتلة” قبل أن يوجه السلاح ضده.

وتم “احتجاز الأشخاص الموجودين حول القصر وفي قاعات المحكمة قبل إجلائهم”. وتم منع الوصول إلى المحكمة. وهي مبنى حديث قريب من وسط المدينة. وأصر بيلارجنت على أن “المجتمع القضائي في حالة صدمة”.

وفي الساحة أمام القصر، عُلقت أغطية بيضاء خلف شبكة بيضاء كبيرة، لفحص جثتي القاتل وضحيته. حسبما أشار صحافيو وكالة فرانس برس، بينما كان رجال الإطفاء وقوات الشرطة في العمل.

وأوضح المدعي العام أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، لم يكن معروفًا لدى الشرطة أو دوائر العدالة. و”لم يتم استدعاء الأشخاص المعنيين إلى المحكمة كجزء من إجراءات العنف المنزلي”. وأصر على أنه لا يوجد أمر حماية.

وسرعان ما أعلنت السلطات: “نحن لا نتحدث عن الإرهاب على الإطلاق”.

ورد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي على X قائلاً: “لقد شعرت بالرعب من جريمة قتل النساء. التي وقعت أمام محكمة مونبلييه بعد ظهر اليوم. أفكاري مع الضحية وأحبائها. كل دعمي لموظفي المحكمة. تم تفعيل وحدة الدعم النفسي.

وأشار المدعي العام إلى أنه تم تقديم الدعم للموظفين، لأن المأساة وقعت في وقت مزدحم، “ورأى الكثير منهم مكان الحادث”.