رجل يعثر على عنصر غير متوقع داخل فطيرة التفاح

يدعي أحد سكان قرية Léguillac-de-l’Auche الواقعة في دوردوني في فرنسا. أنه عثر على قلم حبر جاف في فطيرة تفاح قام بشرائها.

الرجل، الذي نقلت صحيفة Sud Ouest شهادته وتناولته صحيفة Le Parisien، اتصل بالسوبر ماركت دون جدوى.

وقال “عثرت على قلم برتقالي عالق بين العجين والقالب. في البداية اعتقدت أنها حبة فول انزلقت عن طريق الخطأ”.

ولجأ الشاب البالغ من العمر أربعين عامًا بسرعة إلى السوبر ماركت للحصول على تفسيرات. وتسلمتها إدارة المتجر، لكن المديرين المسؤولين عن السلامة والنظافة رفضوا تحمل أي مسؤولية. ويُزعم أنهم أخبروه أن “الفطائر لم تُصنع في الموقع”.

وفي الوقت الحالي، لم يتلق أي رد من الشركة المصنعة. لكن المتجر عوضه عن ثمن الفطيرة وأعطاه قسيمة شراء بقيمة 10 يورو للسوبر ماركت.