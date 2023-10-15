رجل يقتل زوجته بعد أن اكتشفت كذبه عليها

بدأت محاكمة قاتل امرأة في أورلاندو بولاية فلوريدا، عن طريق خنقها وضربها حتى الموت عام 2018. بعد أن اكتشفت الضحية، التي ظنت أنها تزوجت مليونيرا.

وبحسب القصة التي أوردتها مجلة People الأمريكية، فإن المتهم قدم نفسه خلال لقائهما لشريكه المستقبلي. على أنه رجل أصبح ثريا بعد أن ورث ما بين 4 و6 ملايين دولار من والده.

ولكن بعد زواجهما، بدأت لدى المرأة البالغة من العمر 39 عامًا شكوك جدية حول الصورة الذاتية التي رسمها لها زوجها. حيث لم يساعدها الأخير حتى في دفع ثمن التسوق. بينما يشرعان في تجديد منزل في فلوريدا، يغرق الزوجان تدريجيًا في الفواتير غير المدفوعة.

“كان يعيش كذبة كاملة”

وفي أوائل عام 2018، طلب الرجل المساعدة، وأفاد أن زوجته توفيت بعد سقوطها أثناء انزلاقها في حوض الاستحمام الخاص بها.

وأثناء استجوابه، الذي يبث فيه الموقع المتخصص في أخبار القانون والجريمة، الفيديو، أدلى بنفس النسخة.

وقال للمحققين: “حاولت رفعها، وأغلقت الماء. حاولت رفعها. إنها متصلبة. ومن الصعب رفعها. إنها مثل كيس من البطاطس”.

وخلص تشريح الجثة إلى أنها كانت جريمة قتل، وكشف عن وجود آثار خنق وصدمات في الرأس. ولذلك تم توجيه الاتهام إلى الرجل في أفريل 2018.