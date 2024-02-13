رجل يقتل زوجته وابنيهما والسبب صادم

اعترف مواطن صقلي بقتل زوجته وابنيهما “الممسوسين بالشيطان” بحسب ما صرح متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث إن جريمة القتل الثلاثية وقعت الأسبوع الماضي في ألتافيلا ميليسيا. بالقرب من باليرمو، كجزء من جلسة “طرد الأرواح الشريرة”.

واعترف جيوفاني باريكا، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 54 عامًا، أمام الشرطة بقتل زوجته أنطونيلا سالاموني، 41 عامًا. وابنيهما كيفن، 16 عامًا، وإيمانويل، 5 أعوام.

الابن الأكبر البالغ من العمر 17 عامًا هو الطفل الوحيد الذي بقي على قيد الحياة للزوجين. وعثر على جثة الأم المتفحمة جزئيا نصف مدفونة في حديقة منزلهم. وبدت على جثث الأطفال التي عثر عليها في أسرتهم علامات الاختناق.

وفقًا للصحافة الإيطالية، كان الأب يذكر بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي اسم قس إنجيلي من بوليا،.وهو حاضر جدًا على فيسبوك وتيك توك حيث يدعي أنه قادر على شفاء الممسوسين و”طرد الشيطان”.

ويسعى الكارابينيري إلى تحديد دوره المحتمل في جريمة القتل المزعومة. بالإضافة إلى دور اثنين من أصدقاء العائلة. الذين تم القبض عليهما وسجنهما، للاشتباه، مرة أخرى، وفقًا للصحافة، في تحريضه على قتل زوجته وأولاده.