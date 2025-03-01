رجل يُصبح الأغنى في العالم لـ90 دقيقة!

أودع مصرف “سيتي غروب” الأمريكي 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه، بدلا من 280 دولارا، عن طريق الخطأ.

وحسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، الجمعة، حدث التحويل المالي الخاطئ في أفريل من العام الماضي، ولم ينتبه له موظف مسؤول عن الدفعات وآخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها.

وتمكن موظف ثالث في البنك من إكتشاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وفق تقرير داخلي اطلعت عليه الصحيفة.

وجاء تحويل هذا المبلغ بسبب خطأ في إدخال البيانات ونظام نسخ احتياطي بواجهة مستخدم غير ملائمة.

وقال المصرف لوكالة “فرانس برس” إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال، لأن البنك نفسه لا يملك هذا المبلغ.

وأشار المصرف إلى أن آلياته “كانت ستمنع أيضا خروج الأموال من البنك”.

وأضافت المؤسسة: “بينما لم تكن هناك عواقب على البنك أو عميلنا. فإن هذه الحلقة تسلط الضوء على جهودنا المستمرة لمواصلة القضاء على العمليات اليدوية”.

وأخطر “سيتي غروب” السلطات المالية الأمريكية بالدفعة الخاطئة. متحدثا عن “حادث كاد أن يؤدي إلى وقوع خطأ”.