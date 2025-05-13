رجل يُدعى “الڨزانة سامية”.. شرطة العاصمة توجه نداءً للجمهور

وجّهت فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات “فرقة مكافحة الجريمة الكبرى” بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر، نداءً إلى المواطنين، حول المدعو/ ب. ع . ق المكنى/ سامية، يشتبه فيه في قضية ممارسة السحر والشعوذة.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الموقوف مشتبه فيه في قضية ممارسة السحر والشعوذة وممارسة أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب مقابل مبالغ مالية عن طريق الإيهام بقدرة وسلطة خيالية.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص وقع ضحية سالف الذكر، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو لديه أية معلومات بصفته شاهدا من أجل تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة للمساعدة في التحريات الجارية في قضية الحال.

ولهذا يرجى التقرب إلى مقر المصلحة المحققة الممثلة في فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات “فرقة مكافحة الجريمة الكبرى” بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط.