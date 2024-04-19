رجم: “الكأس هي من ستختار الفائز بين المولودية وشباب قسنطينة”

تحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، عن مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية، التي ستجمعهم، مؤكدا بأن الفوز سيعود للأفضل.

وصرّح حاج رجم، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطينة: “المباراة من الجانب الرياضي هي مباراة بين متصدر البطولة، والوصيف”.

كما أضاف: “الكأس هي من ستختار الفائز بها، وستعود في الأخير لفريق جزائري مهما كان اسمه، والأحسن فوق الميدان هو من سيفوز”.

وأكد حاج رحم، على ضرورة التحلي بالروح الرياضية، مصرّحا: “علينا أخذ العبرة من الملاعب الأوروبية في الروح الرياضية، على غرار ما تابعناه مؤخرا في مباراة ريال مدريد، ومانشتير ستي، في نصف نهائي رابطة الأبطال، من جانب أنصار الفريقين”.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيواجه شباب قسنطينة، يوم 23 أفريل الجاري، بملعب “مبلود هدفي” بوهران، برسم نصف نهائي كأس الجزائر.