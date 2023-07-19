رجم: “مولودية الجزائر يجب أن تحرز الألقاب كل سنة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، عن حصيلة فريقه هذا الموسم، مبديا عدم رصاه التام، كما أكد بأن المولودية مطالبة باحراز الألقاب كل موسم.
وصرح رجم، لتلفيزون “النهار”: “كأس الجمهورية فئة أقل من 21 سنة، لقب البطولة لفئة أقل من 18 سنة، ومركز ثالث الذي كان من أهداف الفريق”.
كما أضاف: “صحيح أننا لسنا راضين بنسبة 100% على النتائج المحصلة، وسنعمل أكثر فأكثر لتحقيق الهدف”.
وتابع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم: “فريق مثل مولودية الجزائر عليه احراز الألقاب كل سنة”.
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