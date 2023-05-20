رجم يبارك تتويج شبان المولودية بلقب البطولة
بقلم كريم تيغرمت
هنأ رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، فئة أقل من 18 عاما لفريقه، نظير تتويجهم بلقب البطولة.
ونشر حاج رجم، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “هنيئاً شبان المولودية لفئة أقل من 18 سنة التتويج بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق”.
كما أضاف رئيس مولودية الجزائر: “أكدتم مشواركم الطيب هذا الموسم بفوز جديد أمام سور الغزلان، بثنائية نظيفة”.
وتابع حاج رجم: “المولودية ستبقى فخورة بشبانها، وشكرا للأنصار الذين حضروا لتهنئة الشبان ومقاسمتهم الاحتفال”.
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