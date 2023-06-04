رجم يدافع على مدربه بوميل بشان عمله كـ “محلل” في نهائي الكاف

رد رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر حاج رجم على الانتقادات الهائلة بشأن عمل مدربه باتريس بوميل. كمراسل لإحدى القنوات خلال نهائي كأس الكاف.

وقال حاج رجم في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم الأحد “في وقت يركز فريقنا على المباراة القادمة. يسعى البعض للتشويش على التشكيلة ولكن أهدافهم معروفة لدى أنصارنا الذين يبقون مطالبين بالالتفات حول الفريق أكثر من أي وقت مضى”.

كما أضاف حاج رجم “المدرب بوميل تواجد في ملعب 5 جويلية. بترخيص من الإدارة للعمل كمحلل لقناة كنال + ولأهداف أخرى تخدم”.

ونالت صورة مدرب مولودية الجزائر انتقادات لاذعة من قبل أنصار مولودية الجزائر خاصة وأن المباراة تتعلّق بالغريم الرياضي إتحاد العاصمة.

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