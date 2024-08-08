رجم يهنئ أنصار مولودية الجزائر بذكرى تأسيس الفريق

وجّه رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، أنصار الفريق، بمناسبة ذكرى تأسيس النادي.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، عبر الحساب الرسمي اللفريق على منصة “X”، رسالة رجم، والتي جاء فيها: “يسعدني أن أتقدم أنا محمد حاج رجم، رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، بأحر التهاني، لشعب المولودية بمناسبة ذكرى تأسيس عميد الاندية الجزائرية”.

كما أضاف: “استغل هذه الفرصة للترحم على مؤسسي هذا الكيان العظيم، من رؤساء سابقين، مسيرين ولاعبين، كل عام ومولودية الجزائر وأنصارها بخير”.

يذكر أن نادي مولودية الجزائر، احتفل أمس الأربعاء، بالذكرى 103 لتأسيس الفريق، والتي تتزامن وتاريخ 7 أوت من كل سنة.