رجم يهنئ رديف المولودية على بلوغهم نهائي كأس الرابطة

ثمّن رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، تأهل رديف الفريق لنهائي منافس كأس الرابطة لموسم 2022-2023.

ونشر رجم، تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “مرة أخرى، شبان “العميد” يؤدون المهمة بنجاح بتأهلهم إلى نهائي كأس الرابطة لفئة الرديف”.

كما أضاف: “التأهل جاء، بعد الفوز المستحق أمام اتحاد العاصمة بثنائية نظيفة، برافو للاعبين وكل الطواقم الأخرى”.

وختم رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم: “العلامة الكاملة كالعادة عادت للأنصار الذين حضروا لتشجيع شبان المولودية بملعب الدار البيضاء”.