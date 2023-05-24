رجم يهنئ رديف المولودية على بلوغهم نهائي كأس الرابطة
ثمّن رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، تأهل رديف الفريق لنهائي منافس كأس الرابطة لموسم 2022-2023.
ونشر رجم، تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “مرة أخرى، شبان “العميد” يؤدون المهمة بنجاح بتأهلهم إلى نهائي كأس الرابطة لفئة الرديف”.
كما أضاف: “التأهل جاء، بعد الفوز المستحق أمام اتحاد العاصمة بثنائية نظيفة، برافو للاعبين وكل الطواقم الأخرى”.
وختم رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم: “العلامة الكاملة كالعادة عادت للأنصار الذين حضروا لتشجيع شبان المولودية بملعب الدار البيضاء”.
مرة أخرى، شبان “العميد” يؤدون المهمة بنجاح بتأهلهم إلى نهائي كأس الرابطة لفئة الرديف بعد الفوز المستحق أمام إتحاد العاصمة بثنائية نظيفة، برافو للاعبين وكل الطواقم الاخرى والعلامة الكاملة كالعادة عادت للأنصار اللذين حضروا لتشجيع شبان المولودية بملعب الدار البيضاء 🏆💚❤️💪 pic.twitter.com/MgdJisNYlQ
— حاج رجم محمد حكيم – HADJ REDJEM Mohamed Hakim (@hadj_redjem) May 23, 2023