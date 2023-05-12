رجم يهنئ شبان المولودية لبلوغهم نهائي كأس الجزائر

هنأ رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، شبان الفريق، بمناسبة تأهلهم إلى نهائي كأس الجزائر لفئة أقل من 17 عاما.

ونشر حاج رجم، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تغريدة قال فيها: “هنيئا لشبان “العميد” الفوز على شباب بلوزداد والتأهل لنهائي كأس الجزائر لفئة أقل من 17 عاما”.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر: “العمل وحده هو الذي يأتي بالثمار، المولودية فخورة بشبانها”.

وأرفق حاج رجم، هذه التغريدة، بصورة من احتفالات شبان الفريق بفوزهم وتأهلهم لنهائي كأس الجزائر.