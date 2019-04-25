عاجل

رحابي: “أنا مع محاربة كل أشكال الفساد لكن ليس على حساب الإنتقال الديمقراطي”

الوطني
  • -
  • 0
رحابي: “أنا مع محاربة كل أشكال الفساد لكن ليس على حساب الإنتقال الديمقراطي”
بقلم موسى.ب

قال الوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، “أنا مع محاربة كل أشكال الفساد، على جميع المستويات وفي كل المؤسسات دون استثناء”.

غير أنه يضيف رحابي في منشور له على الفايسبوك، “يجب أن لا تكون هذه الحملة بديلا عن الإنتقال الديمقراطي”.

كما أشار إلى إمكانية أن تكون هذه الحملات، “تهدف إلى محاولة تهدئة المسيرات السلمية والإلتفاف عليها”.

وأكد رحابي بأن، “النظام الديمقراطي الذي خرج من أجله الملايين، سيكون وحده كفيلا بضمان استقلالية القاضي، واسترجاع ثروات الشعب،

وإعطاء كل ذي حقٍ حقّه”، داعيا إلى ضرورة ضمان استقلالية القضاء قبل الشروع في تطبيق العدالة، لأن القضاء غير المستقبلة

حسبه “لا يضمن احترام مبدأ البراءة، حتى تثبت الإدانة”، هذا “مع أخذ كل الإجراءات التحفظية، كجعل الشركات تحت رقابة الدولة،

المنع من السفر، فرض غرامات وغيرها من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية المصالح المادية والمعنوية للدولة وللمواطن”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com