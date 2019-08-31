رحابي: عدم الترخيص لأحزاب البديل الديمقراطي انتهاك غير مقبول

إستنكر وزير للاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، عدم الترخيص لأحزاب البديل الديمقراطي لعقد اجتماعها.

واعتبر رحابي، ذلك انتهاك غير مقبول ضد حق دستوري لأحزاب و جمعيات معتمدة قانونيا.

وكشف رحابي اليوم السبت عبر منشور له بتويتر،أن هذا التصرف لا يخدم المساعي المشتركة من اجل الوصول إلى رؤية توافقية.

وأشار، إلى أن ذلك سيعرقل مساعي كل الفعاليات المدنية و السياسية للخروج من الانسداد الذي تعيشه البلاد.

وأضاف رحابي أن الحوار يتطلب أدنى شروط الثقة بين السلطة والفاعلين السياسيين لتفادي حالات لا تخدم تطبيع الوضع واستقرار الجزائر.

ودعا الوزير السابق، إلى ضرورة تأجيل الاجتماع المذكور لمنح فرصة التدارك للإدارة وقبولها للموعد الجديد،المقترح من طرف أحزاب البديل الديمقراطي.