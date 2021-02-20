رحابي: قرار الرئيس تبون بالإفراج عن معتقلي الحراك يمنح الأمل لتحقق انفتاح سياسي

قال الوزير الأسبق، عبد العزيز رحابي، إن قرار رئيس الجمهورية، بالإفراج عن معتقلي الحراك يمنح الأمل لتحقق انفتاح سياسي أوسع.

وأضاف “يعد الإفراج عن معتقلي الحراك بادرة تهدئة منتظرة من رئيس الجمهورية، حيث يمنح الأمل في تحقق انفتاح سياسي أوس”.

ودعا السلطات العمومية اغتنام الفرصة لوضع الشروط القانونية حتى لا يتكرر الحرمان من الحرية بسبب إبداء الرأي.

وشدد عبد العزيز رحابي على صرورة إحترام حق المواطن في الحرية والكرامة .

وأكد أن الحوار والتشاور والاحترام المتبادلـ يمكن أن يرسخ الثقة، بكل الظروف، ويضمن الاستقرار ويعزز ظهور جزائر أكثر عدلاً وقوةً.