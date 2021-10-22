رحال: أرقام كورونا تراجعت وهو ما لم نسجله منذ بداية الوباء

شدد البروفيسور الياس رحال المدير العام للهياكل الصحية بالوزارة، عن تراجع أرقام كورونا وهو ما لم نسجله منذ بداية الوباء. بعدما أصبحت الارقام تسجل تحت عتبة 80 حالة فقط، داعيا الى توخي الحذر والتلقيح.

واعتبر رحال لاذاعة سطيف أن الوصول الى هذه الارقام وهذا الاستقرار بمثابة انجاز . خصوصا وأن عدد الوفيات تراجع بشكل كبير وهي بين حالة وثلاث حالات يوميا. مضيفا أنه و”بعد ثلاث موجات، نتمتى الا تكون الرابعة ولكن لا أحد يمكنه الجزم بذلك”.

وتابع:”وقايتنا بين أيدينا بالتدابير والتلقيح والحمد لله اللقاح متوفر وهو منتوج جزائري ونطمح للوصول الى تلقيح 70% من الفئة المستهدفة. والكرة في مرمى المواطنين الذين عليهم بالوعي والذهاب للتلقيح.”

وأردف قائلا:”منذ عامين وانا اقول الوباء لا يحارب بالمستشفيات، بل من قبل المجتمع بالوقاية والتلقيح. ومن غير المعقول المواطن لا يلقح ويدخل الوباء الى اهله وهنا تطرح مشكلة اجتماعية.”

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كما أكد ذات المسؤول أن الوقت كذّب كل المعطيات التي حذرت من الاعراض الجانبية عند أخذ اللقاح وقد اكدنا ان اللقاحات التي اختارتها الجزائر آمنة.

مشير الى أن الدولة صرفت أموالا بالغة من أجل انتاج اللقاح غير الموجود في كثير من دول أفريقيا من اجل صحة المواطن.

وأوضح قائلا:”لا نتحدث على إجبارية التلقيح ولكن عن جواز التلقيح سواء بالمرافق الرياضية او غيرها والافضلية في كل التجمعات ومنها الرياضية للذين تلقوا التلقيح. واليوم لا توجد حجة للمواطن للاستفادة من التلقيح وكلنا في القطاع مجندون ضد كورونا فيروس متذ الفاتح مارس 2020.”

من جهته كشف رحال أن مشاريع الوزارة في القطاع مستمرة وحرصنا على اللقاءات التشاورية لتحسين المنظومة الصحية وسطيف تحتضن اللقاء الجهوي يوم السبت 23 اكتوبر بمدرسة التكوين شبه الطبي على ان يكون اللقاء الوطني اواخر العام الجاري.