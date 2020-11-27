رحال: أكثر من 12 ألف مريض بكورونا تم تزويده بالأكسجين.. والندرة مجرد إشاعات

فند المدير العام للمصالح الصحية والهياكل بوزارة الصحة إشاعات ندرة الأكسجين بالمستشفيات.

وقال في حوار لإذاعة سطيف، اليوم الجمعة، “صحيح يوجد ضغط على الاوكسجين بالمستشفيات، لكن افند اشاعات ندرتها”.

وأضاف “توجد 4 شركات تزودنا بالأوكسجين يوميا، وخلال اكتوبر تم تزويد المستشفيات بمليون الف متر مكعب، لـ 12 ألف مريض”.

وفي حديثه عن كاشفpcr ، أكد أنه من المفروض أن يجرى فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم الاعراض.

اما للاعبين والرياضيين فهي قوانين دولية نلتزم بها تفرضها fifa والهيئات الرياضية –يضيف رحال-.

وأضاف “في 01 مارس كان عندنا 03 مخابر والان عندنا 56 مخبرا ، 30 عموميا و26 خاصا”.

وتابع “ننتظر 30مخبرا جامعيا اجرينا معهم اتفاقات للبدأ في اجراء التحاليل مستقبلا”.