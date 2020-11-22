رحال: الجزائر متحكمة في الوضعية الصحية وأجهزة التنفس والأسرة متوفرة

أكد المدير العام للهياكل الصحية وعضو لجنة متابعة ورصد كوفيد -19 ، الياس رحال، اليوم الأحد، إن الجزائر متحكمة في الوضعية الصحية رغم خطورتها.

وطمأن رحال خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، المواطنين، بأن أجهزة التنفس والأسرة متوفرة.

مضيفا بأن المستشفيات لم تشغل طاقتها الاستشفائية لحد الآن الاّ في حدود 48,42 بالمائة، ونسبة 39,7 بالمائة في الانعاش.

وذكر ذات المتحدث، بأن الجزائر، في بدايات ارتفاع عدد الاصابات، كانت قد خصصت أكثر من 20 ألف سرير، كانت على حساب أمراض أخرى وقد اٌعيدت الى عملها الاصلي.

ولم يستبعد رحال، أن تسترجع هذه الأسرة مرة أخرى لمرضى الكوفيد، في حال تزايدت الاصابات.

وأكد ذات المسؤول، إن الجزائر لحد الآن تتبع استراتيجية متجددة مكنت من التحكم في الوضع الوبائي.

وكشف عضو لجنة متابعة فيروس كورونا، عن تسجيل 7812 مريض في المستشفيات و599 حالة في الانعاش.

بالإضافة إلى وجود 1506 سرير إنعاش مخصص لمرضى الكوفيد، و18389 سرير استشفائي.