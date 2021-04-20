رحال.. انطلاق عملية تلقيح المسجّلين في المنصة الرقمية أواخر أفريل

قال عضو لجنة رصد ومراقبة تفشي كورونا، إلياس رحال، إن عملية تلقيح المسجلين بالمنصة الرقمية تنطلق أواخر أفريل وبداية ماي.

وأكد إلياس رحال، اليوم الثلاثاء، أن عملية التلقيح ضد الوباء تسير تدريجيا وفق البرنامج المسطر.

وأشار المتحدث، للإذاعة الوطنية، أن التلقيح يسير تدريجيا رغم الحملة الشرسة التي شنّها البعض بالفضاء الأزرق عبر العالم حول نجاعته.

وسيتزامن، -يضيف رحال-، ذلك مع “استقبال الجزائر لدفعات جديدة من اللقاحات نهاية هذا الشهر “.

وناشد البروفيسور، المواطنين بضرورة التقيد مجددا بالبروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء.