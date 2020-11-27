رحال: تعيين “مناجير كوفيد” في كل ولاية.. ولن يغلق مستشفى مصطفى باشا

أكد المدير العام للمصالح الصحية والهياكل بوزارة الصحة، أن برنامج التلقيح في الجزائر هو الأول إفريقيا من حيث التوزيع والاستفادة.

وقال في حوار لإذاعة سطيف، اليوم الجمعة، إنه تم إسداء تعليمات لجميع مديري الصحة لتعيين “مناجير كوفيد” عن كل ولاية.

وأوضح المدير العام للمصالح الصحية والهياكل بوزارة الصحة، الياس رحال، أنه سيتم التواصل معه بشكل يومي مباشرة.

وفي حديثه عن اغلاق مستشفى مصطفى باشا، بسبب التشبع، أكد أنه خبر كاذب وغير صحيح.

وأضاف الياس رحال “المستشفى لم يغلق ولن يغلق وهو يعمل عاديا”.

وعن اللقاح، قال رحال، إن هناك لجنة علمية وزارية تعمل منذ اوت الماضي على دراسة شكل ونوع اللقاح الذي سنستورده.

وأوضح ” لن نتسرع ونغامر بصحة مواطنينا، اللقاح سيطابق معايير الصحة العالمية”.