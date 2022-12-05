رحال: رقم صحي خاص وملف إلكتروني للمريض بدل الملف الورقي

أكد المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة البروفيسور إلياس رحال، أن وزارة الصحة تعمل على مشروع رقمنة القطاع. لتمكين كل مواطن جزائري من الولوج بكل أريحية إلى المؤسسات الإستشفائية بدون ملف طبي ورقي.

وكشف البروفيسور إلياس رحال خلال استضافته في برنامج “فوروم الأولى” للقناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم تعويض الملف الطبي الورقي برقم صحي خاص وملف صحي إلكتروني يحمل كل تفاصيل حالته الصحية. مشيرا إلى تحديات المنظومة الصحية والإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحساس حيث خصصت له أكثر من 7 بالمائة من الناتج المحلي الخام.

وأوضح رحال، أنه من أبرز المحاور التي وضعتها وزارة الصحة ضمن المخطط الصحي للتكفل بالمرضى يتكون من 7 محاور من أهمها تسهيل الولوج للمؤسسات الصحية. والتحدي الكبيرة الذي تواجهه الآن وزارة الصحة هو مسح الاختلالات والفوارق بين مناطق الوطن.

وبتطرقه إلى المشاريع المسطرة في القطاع أشار البروفيسور رحال إلى مستشفى ورقلة بسعة 400 سرير والذي سيكون بمعايير دولية. بالإضافة كذلك إلى إنشاء مؤسسات صحية للإستعجالات المتخصصة من الدرجة الثانية والثالثة. على غرار تدشين وزير الصحة لمؤسسة استشفائية جامعية متخصصة في الإستعجالات بولاية عنابة “البوني” بمعايير دولية وبتجهيزات متطورة. وسيكون هذا المستشفى حسبه نموذجا للرقمنة .

كما أكد رحال، أن الجزائر تمتلك أكثر من 273 مؤسسة جوارية تحوي أكثر من 1750 عيادة متعددة الخدمات. مبرزا في السياق ذاته أن وزارة الصحة وضعت خارطة طريق لابد من احترامها وسيتم تقييمها على المدى القصير والمتوسط والطويل. من ناحية الإستقبال ومن ناحية الحالة الإجتماعية للمريض داخل المستشفيات.

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