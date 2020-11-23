رحال: سخرنا 18491 سرير إستشفائي لمرضى كورونا وكلها مزودة بالأكسجين

كشف المدير العام للهياكل الصحية وعضو لجنة متابعة ورصد كوفيد-19، إنه قد تم تسخير 18491 سرير إستشفائي لمرضى كوفيد-19 على المستوى الوطني.

وقال رحال، في ندوة صحفية حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الإثنين: “سُخر لكوفيد 18491 سرير استشفائي و1507 سرير إنعاش”.

وأضاف ذات المسؤول، إن عدد المرضى المتواجدون بالمستشفيات حاليا يبلغ 7700 مريض، بينما يتواجد 573 مريضا في قاعة الانعاش.

وتابع إلياس رحال، إن نسبة التشبع في المستشفيات، بلغت 41.8 بالمئة على المستوى الوطني، و38.2 في قاعة الانعاش.

وأشار ذات المتحدث، إلى إن بعض الولايات لديها 50 بالمائة طاقة الاستيعاب ومنها العاصمة، مؤكدا إن كل الأسرة تحتوي على تزويد بالأكسجين.

وقدم الياس رحال، تقريرا عن الوضعية الصحية في العاصمة كمثال، حيث يتواجد1277 مريض في المستشفيات، و228 في الانعاش.

وبلغت نسبة التشبع في العاصمة، في قاعة الإنعاش، 82.2 بالمائة.

وأعطى رحال، مثالا عن نسب التشبع في مستشفيات العاصمة، ومنها مستشفى بني مسوس “100 بالمائة”، ومستشفى القطار “26.27 بالمائة”، ومستشفى عين طاية “63.53 بالمائة”، ومستشفى الدويرة الجامعي “84.17 بالمائة”.