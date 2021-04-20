رحال.. كل اللقاحات التي اقتنتها الجزائر آمنة وتحمي من السلالات المتحورة

أكد عضو لجنة رصد ومراقبة تفشي فيروس كورونا، إلياس رحال، أن كل اللقاحات التي اقتنتها الجزائر “آمنة” وفعالة على المواطنين.

وقال إلياس رحال، اليوم الثلاثاء، إن هناك عزوف من قبل المواطنين لتلقي لقاح أسترازينيكا مقارنة بلقاح “سبوتنيك V”.

وأوضح المتحدث للإذاعة الوطنية، أن السبب راجع إلى الجدل القائم حول لقاح “استرازينيكا”.

واضاف رحال، أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح “أسترازينيكا” لم تسجل عليهم آية أعراض جانبية خطيرة تدعو إلى القلق.

ومن جانب آخر، أفاد البروفيسور، أن اللقاحات التي تم اعتمادها ضد كورونا فعالة أيضا ضد السلالات المتحورة.