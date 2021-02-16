رحال.. 83 مخبر وأكثر من 20 ألف سرير لمرضى كورونا في المستشفيات

قال عضو اللجنة العلمية لرصد كورونا، إلياس رحال، إن المستشفيات تحتوي، على أكثر من 20 ألف سرير موجه لمرضى كورونا.

وأضاف رحال، خلال يوم برلماني حول مستجدات كورونا، اليوم الثلاثاء، أن 1500 سرير متواجد حاليا في مصالح الإنعاش.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الجزائر لديها 83 مخبر بين القطاع العام والخاص، بعد أن كان هناك مخبرين ببداية الوباء.

وأفاد، رحال أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات في الذروة الأولى بلغ 11263، وفي الذروة الثانية وصل إلى 8110 شخصا.

أما عن الحالات التي دخلت مصالح الإنعاش، فبلغت في الذروة الأولى 7700 مريض، وتقريبا الى 10 فيفري،وصل إلى 1944 مريض.