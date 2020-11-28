رحايمية: كنت أمنح سكنات “السوسيال” لأبناء المسؤولين بأمر من زوخ

واصل قاضي جلسة محاكمة الوالي الأسبق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بمحكمة تيبازة السير في مجريات المحاكمة اليوم.

وطلب القاضي الاستماع لشهادة المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية.

المناداة على الشاهد رحايمية من سجن بويرة عبر تقنية الاتصال عن بعد.

القاضي: هل عندك علاقة بالمتهم زوخ؟.

رحايمية: علاقة عمل كان مسؤولا عليا مباشرة و تقلدت المنصب حتى 2015.

رحايمية علاقة عمل مع زوخ فقط.

القاضي يطلب منه أداء اليمين.

القاضي: تصريحاتك تتذكرها على مستوى القاضي المحقق ؟

القاضي: صرحت أنك منحت سكنات لهامل شهيناز وزوجة الهامل عبد الغني بأمر من زوخ؟.

رحايمية: أبدا لم يكن ذلك بالنسبة لشاهيناز أنا الذي منحت السكن.

القاضي: السكنات التي منحتها بأمر من زوخ لا يضمن أي طلب أو قسيمة أجور.

القاضي: قلت أن زوخ اتصل بك لمنح سكنات اجتماعية لأبناء مسؤولين.

رحايمية : نعم لا أتراجع، المنح كان بأمر من زوخ و ديوان الترقية و التسيير العقاري لا يمنح سكنات بل يؤجر سكنات اجتماعية.

رحايمية: لم أفهم السؤال من الأول نعم كانت الأوامر من قبل زوخ.

رحايمية: بخصوص زوجة الهامل لا أتراجع على تصريحاتي هي محلات تجارية و ليست بسكنات.

القاضي : التقييم كان فقط زوج ملايين سنتيم في عوض 12 مليون سنتيم لماذا؟.

رحايمية: المبدأ التقييمي يخضع للزمان والمكان.

رحايمية:هناك عقارات بيعيت بسعر 12 مليون سنتيم كانت في 2012 وزوجة الهامل جات في 2014.

رحايمية: من جهة ثانية هذه المحلات تقع داخل الحي والمحلات التي تقع في الواجهة يقدر بسعر 12 مليون سنتيم

القاضي: قسيمة الأجر تع زوجة الهامل بـ 9 ملايين سنتيم هل يجوز ؟.

رحايمية: لا يجوز منح سكن بمبلغ 9 ملايين سنتيم.

القاضي : كيف منحت سكن اجتماعي للهامل شفيق بدون ملف اداري؟.

القاضي: أنت قلت أثناء تصريحك في التحقيق أن زوخ تدخل لمنح شفيق الهامل سكن من أربع غرف بحي زرهوني المحمدية؟.

رحامية : منح السكنات الاجتماعية التجارية من صلاحيات الوالي خاصة المرسوم 08/143 المادة 9 منه.

رحايمية: القانون يخول للوالي أن يمنح في إطار الاستفادة النوعية لسكنات أصحاب المستفيدين لا يخضعون لشروط المراقبة

القاضي: ابن هامل اندهش كيف تحصل على سكن اجتماعي في حي شعبي زرهوني بالمحمدية

رحامية : اجراءات منح السكن الاجتماعي معقدة الاجراءات تتطلب زمن طويل؟.

رحامية : ترسل لنا قرارات ونجبر على تنفيذها.

رحايمية: في سنة 2014 كنا نعمل في ظروف ضنكة، مصالح الولاية كانت تتصل بنا في الليل في أيام العطل لتلبية بعض الحاجات.

القاضي: ماذا تقصد بمصالح الولاية هل الوالي أم الأمين العام ماذا تقصد بالضبط؟.

رحامية: أغلب الأحيان مستشار المكلف بالسكن و بعض الـحيان كان يتصل الكاتب الخاص بالوالي.

رحايمية: الإتصالات كانت حسب الظروف وبعض الـحيان كان يتصل بي زوخ بذاته وفي هذه القضية بالذات اتصل بي نعم.

القاصي: مدام الوالي ليس له مقرر ماذا جدوى انه يتصل بك.

رحايمية: ليست المرة الأولى نأخذ فيها تعليمات شفوية

الدفاع: يسأل هل سجلت الوالي لما كان يتصل بك.

رحايمية: لا

النيابة: بما أنك كنت تعمل في ظروف ضنكة و في ظروف صعبة كم من مرة تلقيت تعليمات من قبل الولاية؟.

رحايمية: سنة 2014 و 2015 أكثر من مرة نقوم بمنح السكنات بدون مقررات وتأتي التسوية بعد ذلك حوالي العشرات من السكنات.

القاضي : ماهي مدة التسوية؟

رحايمية ؛ حالة بحالة.

القاضي هل وصلك قرار التسوية الخاص بأبناء الهامل؟.

رحايمية: لا أتعامل مباشرة الا بعد قرار من الوالي

رحايمية: يطلب من القاضي المغادرة لأنه تعبان.

القاضي: تقدر تروح.