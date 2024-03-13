رحلات إضافية بين الجزائر ومرسيليا هذا الشهر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إدراج رحلتين إضافيتين ببرنامج رحلات شهر مارس.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تم إدراج رحلتين إضافيتين ببرنامج رحلات شهر مارس كالتالي:

رحلة من الجزائر، نحو مرسيليا يوم 15 مارس على الساعة 15:00 زوالا.

بالإضافة إلى رحلة من مرسيليا نحو الجزائر، يوم 16 مارس على الساعة 16:00 مساءا.

هذا وأكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنها تسعد دوما بخدمة زبائنها، متمنية لهم سفرا ممتعا على متن سفنها.