رحلات إضافية.. هذا برنامج النقل عبر الميترو والترامواي وإيتوزا أيام العيد

كشف رئيس مصلحة النقل حسين عمران، أن مؤسسة “إيتوزا” وضعت مخططا يشمل تشغيل 189 حافلة لتغطية 182 خطا خلال اليوم الأول من العيد. من 6سا30د صباحا الى 19سا مساء. مع توفير 23 حافلة تعمل على 23 خطا في الفترة الليلية إلى غاية 00سا40د.

وأضاف عمران خلال عرضه لبرنامج النقل المخصص أيام عيد الفطر المبارك بمقر ولاية الجزائر، أن المؤسسة خصصت برنامج رحلات خاصة باتجاه جامع الجزائر لتأدية صلاة العيد انطلاقا من الساعة 06:00 صباح والعودة بعد الإنتهاء من الصلاة. حيث تكون الإنطلاقة من محطات ساحة أول ماي، ساحة أودان، ساحة الشهداء، محطة القبة، العناصر، محطة الحافلات خميس الخشنة مرورا بحمادي. أولاد موسى مرورا برغاية - الرويبة و الحميز، سيدي عبد الله ومحطة براقي نحو جامع الجزائر.

أما في اليومين الثاني والثالث من العيد، فسترتفع وتيرة الخدمة بتشغيل 306 حافلة صباحا. مع الإبقاء على 23 حافلة لتغطية الخطوط الليلية.

وفي إطار توفير خدمات النقل لزيارة المقابر، خصصت المؤسسة 10 حافلات لتغطية خمسة خطوط رئيسية. تنطلق من محطات مركزية مثل أول ماي وساحة الشهداء نحو مقبرة العالية. إلى جانب خطوط أخرى تربط بين باش جراح ومقبرة سيدي رزين عبر براقي.

الميترو، الترامواي ، السكك الحديدية

أما مواقيت الميترو خلال ايام العيد الثلاثة فستكون من 5سا صباحا الى بعد 22:00 مساء.

والترامواي ايام العيد الثلاثة حيث تكون الإنطلاقة الأولى من محطتي الرويسو و درقانة على الساعة 05:30 واخر انطلاق من درقانة 22:00 على الساعة واخر انطلاق من الرويسو على الساعة 23:15.

المصاعد الهوائية: اليوم الأول من 09:30 الى 19:00، واليوم الثاني والثالث من 08:30 الى 19:00. وأشار إلى أن مصعد باب الواد قد توقف يوم 14 من الشهر الحالي من أجل الصيانة الدورية.

كما كشف المتحدث، أن النقل بالسكك الحديدية ناحية الجزائر، فقد تم وضع برنامج خاص لحركة القطارات الأيام الثلاثة. التي تسبق يوم العيد بتعزيز إضافة عربات”تركيبة قطارات الخط الرئيسي وهران، عنابة، تقرت تبسة بشار” لاستيعاب حاجيات النقل على المسافات طويلة.

أما خلال ايام العيد الثلاثة ستكون فترة عمل القطار من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً. و زيادة في حركة قطارات الضواحي والجهوية في الجهات الأربع الجزائر العاصمة باتجاه الثنية، تيزي وزو، العفرون، زرالدة، البويرة.

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