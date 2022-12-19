رحلات الجزائر-بوردو بأسعار مغرية مع فولوتيا

تقدم Volotea شركة الطيران منخفضة التكلفة في أوروبا 2022 أسعارًا جذابة للغاية. للمسافرين الجزائريين الراغبين في قضاء عطلة نهاية السنة في فرنسا.

وتعرض Volotea تذاكرها من الجزائر العاصمة إلى بوردو بأسعار مغرية للغاية. هذا هو الحال بالنسبة للرحلات الجوية المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر. والتي يتم عرضها بسعر 45 أورو، ولا سيما الرحلات المقرر إجراؤها في 29 و31 ديسمبر.

تتوفر أيضًا تذاكر أخرى بسعر 45 أورو لتذكرة ذهاب فقط في 1 و2 و4 و6 جانفي 2023.

كما تستمر عروض Volotea الترويجية لشهر جانفي 2023. في الواقع ، تقدم شركة الطيران هذه رحلات بسعر 93 و 83 و 72 يورو. لكنها لا تنوي التوقف عند هذا المستوى وخفض أسعاره أكثر.

للإشارة، فإن أفضل وقت لحجز تذكرتك من الجزائر العاصمة إلى بوردو، مع فولوتيا، يبدأ من 12 جانفي 2023.

بالفعل، من هذا التاريخ، تبيع الشركة منخفضة التكلفة أسعارها بسعر 45 أورو. ولكن إذا كنت تبحث عن حجز بسعر أكثر فائدة، فمن الممكن أن تختار تواريخ 5 و17 و23 و24 و26 و27 جانفي. حيث يتم عرض رحلات فولوتيا بسعر 35 أورو لتذكرة ذهاب فقط.